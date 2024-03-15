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傻眼！轎車臨停國道內側車道 女駕駛下車站中央分隔島
有夠誇張，41歲胡姓女子今天上午開車行經國道1號中山高下營段時，疑似跟車內男性乘客發生口角，她竟直接踩煞車停在內側車道，再下車走到中央分隔島，男乘客則換到駕駛座駛離，留下胡女呆立現場，國道第四警察大隊獲報趕往，將胡女接到新營分隊安置，她並未受傷，但將面臨至少3000元的罰單。
國道第四警察大隊15日上午10時27分接獲報案，國道1號中山高南下300公里處（下營段）有民眾站立在中央分隔島等待救援，立刻派遣員警駕巡邏車前往，將胡女帶回新營分隊了解狀況，後續通知家屬帶回。
據悉，41歲胡女自述開車行經該路段時，因有情緒上問題，直接把車停在內側車道逕行下車，車上乘客沒有把車開到路邊報警待援，直接開車揚長而去，留下胡女1人。
國道第四警察大隊說，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第10條規定，民眾駕駛汽車在行駛途中，除遇特殊狀況必須減速外，不得驟然減速或在車道中臨時停車或停車。
且依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第8款規定，若違規減速、臨時停車或停車，可處3000元以上6000元以下罰鍰，若民眾因生、心理因素無法繼續駕駛，應下交流道或至安全處所休息或換人接替駕駛。
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