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影／陸船金門水域觸礁沉沒 兩岸同步搜救超過30小時

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

大陸籍漳州漁船「閩龍漁61222」疑越界捕魚，昨天清晨3點多在金門東碇島西南海域觸礁沉沒，6名陸籍船員落海，經過兩岸聯合救援，目前已救起4人，其中2人已無生命跡象，另2人仍失蹤，事件發生後，兩岸昨晚漏夜搜尋，至今搜救行動已經超過30多個小時，目前持續搜尋。

為了掌握搜救的黃金72小時，包括中國海警與金門海巡隊昨晚持續在海面上搜尋，今天上午雙方重整人力，金門海巡隊持續派出4艇前往事故地點搜尋，陸方則大陣仗派出8船，當中有東海救援船、中國漁政、中國海巡與中國海監等多艘船隻，希望能早日將人尋獲。

據了解，金門附近海域今早4至5陣風7級，轉5至6陣風8級，小浪轉中浪，東北風，陰天；相關人員透露，從洋流研判，今天的流速很強勁，兩人很可能會漂到東碇島一帶，目前兩岸搜救團隊正在附近持續尋找失聯的2人。

金門海巡隊與中國海警目前持續在東碇島附近海域搜尋中，兩岸共同搜救持續同框。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊與中國海警目前持續在東碇島附近海域搜尋中，兩岸共同搜救持續同框。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊與中國海警昨晚漏夜在東碇島附近海域搜尋中，相當辛苦。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊與中國海警昨晚漏夜在東碇島附近海域搜尋中，相當辛苦。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊與中國海警目前持續在東碇島附近海域搜尋中。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊與中國海警目前持續在東碇島附近海域搜尋中。圖／金門海巡隊提供

海巡 金門 黃金

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