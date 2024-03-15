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影／高雄轎車右轉緊貼機車害女騎士摔傷 網驚問：這怎麼躲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子昨天上午駕車行經高雄市軍校路，直接右轉緯九路時，緊挨著一輛機車，致鄭姓女騎士措手不及摔倒在地，過程被後方車行車記錄器拍下PO網，質疑「這怎麼躲？」幸鄭送醫，僅身體多處擦挫傷，無生命危險；詳細肇責由警方釐清。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，地點在左營區軍校路與緯九路口，影片中一輛轎車欲從軍校路右轉緯九路時，未注意後方車輛，即直接右轉。

當時一名機車騎士就在轎車右後方，因轎車緊貼著機車，致騎士當場連人帶車摔倒在地，車禍過程被後方車輛行車記錄器拍下PO網，

左營警分局交通分隊昨天上午7時34分許，獲報在左營區軍校路與緯九路口有交通事故發生，隨即派員前往處理。

經警方了解，當時陳姓女子（63歲）駕駛小客車沿軍校路外快車道北往南直行，欲右轉緯九路，結果車頭和當時沿軍校路慢車道北往南直行、由鄭姓女子（23歲）所騎乘的機車左前車頭發生碰撞，因而肇事。

鄭女事後被送醫治療，所幸僅多處擦挫傷，經送醫治療意識清醒、無生命危險，陳則未受傷，雙方經酒測均無飲酒情事，警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，詳細肇責由交通大隊判定。

陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷，網友質疑「這怎麼躲？」圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨駕車從高雄市軍校路右轉緯九路時，緊挨一輛機車，致鄭姓女騎士摔傷。記者石秀華／翻攝

行車記錄器 車道

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