影／高雄轎車右轉緊貼機車害女騎士摔傷 網驚問：這怎麼躲

陳姓女子昨天上午駕車行經高雄市軍校路，直接右轉緯九路時，緊挨著一輛機車，致鄭姓女騎士措手不及摔倒在地，過程被後方車行車記錄器拍下PO網，質疑「這怎麼躲？」幸鄭送醫，僅身體多處擦挫傷，無生命危險；詳細肇責由警方釐清。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，地點在左營區軍校路與緯九路口，影片中一輛轎車欲從軍校路右轉緯九路時，未注意後方車輛，即直接右轉。

當時一名機車騎士就在轎車右後方，因轎車緊貼著機車，致騎士當場連人帶車摔倒在地，車禍過程被後方車輛行車記錄器拍下PO網，

左營警分局交通分隊昨天上午7時34分許，獲報在左營區軍校路與緯九路口有交通事故發生，隨即派員前往處理。

經警方了解，當時陳姓女子（63歲）駕駛小客車沿軍校路外快車道北往南直行，欲右轉緯九路，結果車頭和當時沿軍校路慢車道北往南直行、由鄭姓女子（23歲）所騎乘的機車左前車頭發生碰撞，因而肇事。