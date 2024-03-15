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影／南投休旅車深夜衝撞員警 霹靂小組連開10槍反擊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣警局昨天深夜在南崗工業區巡邏時，攔查一輛未開車燈白色休旅車，駕駛不配合停車，反而按喇叭挑釁，2員警都是霹靂小組成員，下車要求停車，駕駛竟駕車衝撞，員警開槍射擊制止，轎車仍逃逸，幸好員警閃避未受傷，警方找到遭棄置轎車，研判車內有3人，正積極查緝在逃嫌犯。

南投縣警局保安隊警車昨天深夜11時，在南投市南崗工業區巡邏，經過自強一路時，發現對向白色轎車未開頭燈，形跡可疑。警方依法示意轎車停車受檢，駕駛不甩警車指揮，反而按喇叭向警車挑釁，並加速逃離。員警懷疑轎車駕駛有犯罪意圖，在工業區道路巡查，數分鐘後又遇到白色轎車。

保安隊員警立即通報勤指中心調度警網協助攔截，並開啟警示燈及警鳴器尾隨該車，轎車駕駛疑似不熟悉路況，開進一條死巷，石姓、謝姓2員警都是霹靂小組成員，立即下車要求駕駛停車受檢。未料，轎車竟直接加速向2名員警衝撞，員警邊閃避，同時開槍射擊輪胎，雖然擊中車身，仍被歹徒駕車逃逸，幸好2名員警並未受傷。

警方不久在南投市自立路發現遭歹徒棄置休旅車，經現場蒐證，白色轎車車前車牌、保險桿等處發現彈孔4處，右後車輪爆胎，初步檢視車內未發現明顯血跡，並在事發地點找到10發彈殼。

警方傳喚黃姓女車主，發現白色休旅車為權利車，車主對休旅車內人員毫無所悉，警方上午採集指紋比對，並過濾監視器畫面，追查嫌犯下落。

警方表示，保安隊員警依法執行巡邏勤務，遭嫌犯強暴脅迫後，員警依警械條例使用槍械制止，縣警局堅定支持員警合法大膽用槍，警方已組成專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，追緝嫌犯。

白色休旅車拒絕停車受檢，並開車衝撞員警，警方開槍反擊。圖／南投警分局提供
白色休旅車拒絕停車受檢，並開車衝撞員警，警方開槍反擊。圖／南投警分局提供
警方在自立路找到棄置的休旅車，發現車身有4處彈孔，右後輪爆胎。圖／南投警分局提供
警方在自立路找到棄置的休旅車，發現車身有4處彈孔，右後輪爆胎。圖／南投警分局提供
警方在自立路找到棄置的休旅車，發現車身有4處彈孔，右後輪爆胎。圖／南投警分局提供
警方在自立路找到棄置的休旅車，發現車身有4處彈孔，右後輪爆胎。圖／南投警分局提供

休旅車 南投縣 警車

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