影／高雄84歲翁外出未歸！警消柴山漏夜搜尋發現已身亡

高雄84歲凌姓男子昨天上午8時騎車外出後，直到半夜還未返家，家屬遲遲不見他蹤影，昨晚向內惟派出所報案，經調閱監視器，找到凌男停在柴山步道口的機車，警遂與消防、保七總隊、民間搜救人員前往搜索，今天上午10時許傳來不幸消息，消防員於龍泉寺登山口附近找到他時，人已身亡。

警方指出，昨晚接獲凌男家屬報案，遂調閱路口監視器，找尋凌男下落，並在今天凌晨1時25分許，通報消防合作協尋。