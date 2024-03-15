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影／高雄84歲翁外出未歸！警消柴山漏夜搜尋發現已身亡
高雄84歲凌姓男子昨天上午8時騎車外出後，直到半夜還未返家，家屬遲遲不見他蹤影，昨晚向內惟派出所報案，經調閱監視器，找到凌男停在柴山步道口的機車，警遂與消防、保七總隊、民間搜救人員前往搜索，今天上午10時許傳來不幸消息，消防員於龍泉寺登山口附近找到他時，人已身亡。
警方指出，昨晚接獲凌男家屬報案，遂調閱路口監視器，找尋凌男下落，並在今天凌晨1時25分許，通報消防合作協尋。
據了解，凌男昨一早就出門，因半夜沒有返家，家屬等待不及乾脆報案協尋，但昨晚山上能見度不佳，山裡漆黑一片，雖結合眾單位搜索，仍未尋獲凌男蹤跡，直至今天上午10時許，才在龍泉寺附近找到他。警方表示，後續將報請檢方及法醫相驗，以釐清死因。
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