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憑手上1只藥袋 三重警幫9旬失智嬤找到回家路

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

莊姓婦人這個月10日上午呆坐在新北市三重區一處公車等候亭內，路人看見通報轄區警方到場協處，員警獲報趕抵詢問老婦有何需要協助？家住在哪裡？親人聯繫方式？但莊婦無法清楚回應， 警餘光發現老婦提袋內一只藥袋，透過戶役政系統比對藥袋基本資訊，確認就是老婦，立即護送她平安返回住處。

據了解，莊姓婦人（90歲）這個月10日上午從新北市三重區力行路住處外出，未料，當天上午11時許她呆坐在離家700公尺的一處公車候車亭內，由於當天飄著大雨氣候寒冷，路人見莊婦眼神無助、身體顫抖趕緊報警協處。

三重警分局厚德派出所員警游智超、周元國獲報火速趕抵現場，果見身形虛弱、眼露慌張的一名老婦坐在候車亭椅子上。兩警趨前詢問「有何需要協助」、「家住在哪裡」、「有沒有您家人聯繫方式」，但老婦無法清楚回應。

此時，一員警餘光發現老婦手拎著一只提袋內有藥袋，經透過戶役政系統比對老婦身上藥單基本資料，確認是高齡90歲的莊姓婦人，趕緊開警用汽車直接護送莊婦返家，正好莊婦孫子焦急在門外等候，見警護送阿嬤回家之際，感動得頻向警致謝。

三重警分局長黃南山表示，民眾的小事就是警察的大事，為民服務是警察職責之一，對於有需要幫助的民眾，可以撥打110服務專線，警方一定全力給予協助。

三重警分局厚德派出所員警游智超、周元國，這個月10日上午協助90歲莊姓婦人返家。記者曾伯愷／翻攝
三重警分局厚德派出所員警游智超、周元國，這個月10日上午協助90歲莊姓婦人返家。記者曾伯愷／翻攝
三重警分局厚德派出所員警游智超、周元國，這個月10日上午協助90歲莊姓婦人返家。記者曾伯愷／翻攝
三重警分局厚德派出所員警游智超、周元國，這個月10日上午協助90歲莊姓婦人返家。記者曾伯愷／翻攝

三重 老婦

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