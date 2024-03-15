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男嬰右手臂遭開水燙傷 新手爸媽求警開道急送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園警分局埔子派出所2名員警昨晚在轄區富國路巡邏時，蕭姓男子突然上前攔車求助，表示1歲6個月大的兒子在家不慎遭開水燙傷右手臂嚴重紅腫，要趕著送醫卻遇上下班車潮，警方見狀，二話不說立刻打開警示燈，一路鳴警笛開道，縮短大半時間的車程，順利將蕭家一家三口平安送抵醫院，所幸男嬰目前狀況已穩定。

桃園分局表示，埔子所警員謝瑋倫及黃冠穎昨晚7點40分在桃園區富國路執行巡邏任務，突然有蕭姓民眾匆忙攔車求援，表示愛兒右手臂意外遭開水燙傷，造成嚴重紅腫，夫妻急著想駕車帶孩子去醫院，由於正值下班車流量大，擔心延誤治療，恰好遇到員警立即求援。

員警立刻開啟警示燈及警報器，沿途開道護送蕭男一家人趕往醫院，原本需15分鐘車程距離，在8分鐘內底達，順利讓男嬰及時獲得治療，新手爸媽連連向警方表達謝意。

桃園蕭姓新手爸媽因為18個月大愛兒的右手臂遭燙傷，急得當街攔警車求助，桃園警分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎一路鳴警笛開道，順利將一家三口平安送抵醫院。記者陳恩惠／翻攝
桃園蕭姓新手爸媽因為18個月大愛兒的右手臂遭燙傷，急得當街攔警車求助，桃園警分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎一路鳴警笛開道，順利將一家三口平安送抵醫院。記者陳恩惠／翻攝
桃園蕭姓新手爸媽因為18個月大愛兒的右手臂遭燙傷，急得當街攔警車求助，桃園警分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎一路鳴警笛開道，順利將一家三口平安送抵醫院。記者陳恩惠／翻攝
桃園蕭姓新手爸媽因為18個月大愛兒的右手臂遭燙傷，急得當街攔警車求助，桃園警分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎一路鳴警笛開道，順利將一家三口平安送抵醫院。記者陳恩惠／翻攝

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桃園 警報

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