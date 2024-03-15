非六都第一！新竹市消防局增2名副大隊長 強化救災指揮

新竹市消防局為了提升救災救援指揮量能，今年初完成消防局修編案，且獲考試院來函同意備查，在外勤2個消防大隊各增置1名副大隊長，分別為消防局第一大隊副大隊長劉秀仁、消防局第二大隊副大隊長林靖亞，於今天派任到職，成為非六都第一個實際派任2名副大隊長的縣市，也盼藉此減少外勤輪班辛勞。

市長高虹安說，消防人員經常長時間超時服勤，以往外勤大隊大隊長及副大隊長只有2人，為了維持指揮體系運作，2人在輪休制度上多有犧牲，並於休假期間留隊協助各項事務，如遇有一方長期訓練，代理人更是無法輪休，造成消防人員過度勞累的隱憂。

新竹市政府表示，為保障消防局同仁權益，在基於大法官釋字第785號「消防員應有合理健康權」基礎上，積極研議改善竹市消防人員長期超時服勤現象，並修編副大隊長增置案，同步改善消防局工作條件與環境，以紓解消防人員身心壓力並提振工作士氣。

新竹市消防局修編案於今年1月9日市務會議通過，並於2月17日獲考試院去函同意備查，消防局在獲同意函後迅速完成遴補作業，拔擢局內優秀人員陞任，將每大隊副大隊長增為2名，協助大隊長執行各項消防事務管理及救災指揮等工作，充實消防量能。

消防局長李世恭說，外勤大隊指揮官由大隊長、副大隊長擔任，於發生火警時須能綜整現場狀況，統一指揮調度，原編制正副大隊長僅各1名，為使指揮任務順利，每天皆須有1位待命執勤，造成無法符合消防人員輪班及加班時數上限規範，為使幹部職務歷練更加完備，並實踐對消防隊員的健康權照護，依規辦理此次副大隊長修編案。

不僅如此，新竹市政府考量消防局近年來新增許多重大專案業務，皆需高度專精學識及專業技術能力人才，市府同時於修編案增置技正2名，以辦理職責繁重的計畫或業務，除讓具潛力的優秀人才職務歷練更加完整，也讓各項業務得以推行順遂。