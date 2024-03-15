快訊

根本不是普通人！「5件事認識田中真美子」4特質完全就是大谷翔平理想型 還撞臉婆婆引熱議

LINE免費貼圖4款來了！用柴犬獻愛另一半 曖昧必用「抱抱」圖案撒嬌

吃便當會染菜花？醫：不止生殖器 「這些部位」都可能感染

非六都第一！新竹市消防局增2名副大隊長 強化救災指揮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市消防局為了提升救災救援指揮量能，今年初完成消防局修編案，且獲考試院來函同意備查，在外勤2個消防大隊各增置1名副大隊長，分別為消防局第一大隊副大隊長劉秀仁、消防局第二大隊副大隊長林靖亞，於今天派任到職，成為非六都第一個實際派任2名副大隊長的縣市，也盼藉此減少外勤輪班辛勞。

市長高虹安說，消防人員經常長時間超時服勤，以往外勤大隊大隊長及副大隊長只有2人，為了維持指揮體系運作，2人在輪休制度上多有犧牲，並於休假期間留隊協助各項事務，如遇有一方長期訓練，代理人更是無法輪休，造成消防人員過度勞累的隱憂。

新竹市政府表示，為保障消防局同仁權益，在基於大法官釋字第785號「消防員應有合理健康權」基礎上，積極研議改善竹市消防人員長期超時服勤現象，並修編副大隊長增置案，同步改善消防局工作條件與環境，以紓解消防人員身心壓力並提振工作士氣。

新竹市消防局修編案於今年1月9日市務會議通過，並於2月17日獲考試院去函同意備查，消防局在獲同意函後迅速完成遴補作業，拔擢局內優秀人員陞任，將每大隊副大隊長增為2名，協助大隊長執行各項消防事務管理及救災指揮等工作，充實消防量能。

消防局長李世恭說，外勤大隊指揮官由大隊長、副大隊長擔任，於發生火警時須能綜整現場狀況，統一指揮調度，原編制正副大隊長僅各1名，為使指揮任務順利，每天皆須有1位待命執勤，造成無法符合消防人員輪班及加班時數上限規範，為使幹部職務歷練更加完備，並實踐對消防隊員的健康權照護，依規辦理此次副大隊長修編案。

不僅如此，新竹市政府考量消防局近年來新增許多重大專案業務，皆需高度專精學識及專業技術能力人才，市府同時於修編案增置技正2名，以辦理職責繁重的計畫或業務，除讓具潛力的優秀人才職務歷練更加完整，也讓各項業務得以推行順遂。

「期望此次陞任幹部及同仁都能不忘消防工作的初衷。」高虹安說，六都以外，新竹市與苗栗縣同樣完成相關人力修編，期望修編後能有效改善竹市消防局指揮官輪班制度，同仁都能積極充實及提升自我，用消防專業來守護新竹市民的人身財產安全。

新竹市消防局第二大隊由大隊長葉耿男（中）、副大隊長林靖亞（右）、郭有晉（左）共同擔負鐵路以東及園區一帶的消防安全任務。圖／竹市府提供
新竹市消防局第二大隊由大隊長葉耿男（中）、副大隊長林靖亞（右）、郭有晉（左）共同擔負鐵路以東及園區一帶的消防安全任務。圖／竹市府提供
新竹市消防局第一大隊由大隊長林敬賢（中）、副大隊長林展祺（右）、劉秀仁（左）共同擔負鐵路以西一帶的消防安全任務。圖／竹市府提供
新竹市消防局第一大隊由大隊長林敬賢（中）、副大隊長林展祺（右）、劉秀仁（左）共同擔負鐵路以西一帶的消防安全任務。圖／竹市府提供

新竹 高虹安

延伸閱讀

台南59歲男深夜跌落嘉南大圳 農田停灌一天撈起已死亡

影／鯉魚潭水庫清淤工人疑落水失蹤 救援第2天仍無所獲

稱上廁所...鯉魚潭水庫清淤泥工人疑落水失蹤 持續搜救中

苗栗鯉魚潭水庫抽泥…驚傳22歲工人疑落水 特搜隊員持續搜救

相關新聞

北市議員陳重文涉監視器弊案 5千萬金流交代不清遭聲押

台北市議員陳重文被控利用質詢機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，藉此追加預算，從中收取賄賂；台北地檢署昨天搜索陳重...

非六都第一！新竹市消防局增2名副大隊長 強化救災指揮

新竹市消防局為了提升救災救援指揮量能，今年初完成消防局修編案，且獲考試院來函同意備查，在外勤2個消防大隊各增置1名副大隊...

影／假投資詐442萬還要騙 土城警一箭雙鵰逮車手及把風男

又是投資詐騙，新北市楊姓女子誤信網路股票投資廣告訊息，下載APP及匯款，因每次儲值時對方提供帳號都不同起疑，土城警方獲報...

主管約妻子上摩鐵談公事 夫怒告求償 小姨子這席話讓他敗訴

台南邱姓男子不滿妻子深夜和主管上摩鐵，向警方謊報轎車失竊，闖入摩鐵蒐證，經櫃台通知，妻子和主管衣著完整，手持報表、筆電在...

影／台中車水馬龍走上安全島受困 九旬嬤：很可怕不敢下來

台中市為全國第二大城市，車流量也驚人。前天中午11點多，九旬白姓婦人外出拿藥，卻迷途從北屯區走到潭子區，更行走在中山路一...

民進黨南市黨部主委潘新傳遇襲 2嫌遭聲押

民進黨台南市黨部主委潘新傳昨天在南區某家護理之家遇襲，遭人強拉出車、拉扯跌倒輕微挫傷，2名涉嫌行凶男子事後向警方投案，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。