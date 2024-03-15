影／台中車水馬龍走上安全島受困 九旬嬤：很可怕不敢下來
台中市為全國第二大城市，車流量也驚人。前天中午11點多，九旬白姓婦人外出拿藥，卻迷途從北屯區走到潭子區，更行走在中山路一段高車流量的車陣中，阿嬤對於不間斷的車流相當害怕，困在安全島上，見警方到場，她不好意思地說，「很可怕不敢下來」，警方安撫婦人並帶返回所，結束這場迷途記。
前天中午11點多，正值午餐用餐時段，大雅警分局頭家所巡佐賴志明、警員林佳慶巡邏，在潭子區中山路一段11號前發現高齡90歲白姓婦人在馬路中間的安全島行走，且神色慌張。
巡佐賴志明說，該路段惟銜接台中市區的主要道路，車流量龐大，警員林佳慶擔心老婦人發生意外，連忙迴轉將警車停放在內側車道並閃燈鳴笛示警，管制全部車輛暫停，將老婦人帶到路旁。
90歲白姓婦人說，自己住在北屯區，出門拿藥後找不到回家的路，才會越走越遠，從北屯區一路走到潭子區，已經不記得自己是怎麼走上安全島，「我只覺得很可怕不敢下來」，心有餘悸。
警方先將老婦人帶到派出所休息，婦人家屬到所也驚嚇，母親從來沒有發生過這樣的情形，意外母親的病況惡化，會再帶母親到醫院做更詳細的檢查，十分感謝警方協助。
頭家派出所所長劉凱萍呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，警方發現時可第一時間確認走失者身分，協助返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言