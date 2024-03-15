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影／台中車水馬龍走上安全島受困 九旬嬤：很可怕不敢下來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市為全國第二大城市，車流量也驚人。前天中午11點多，九旬白姓婦人外出拿藥，卻迷途從北屯區走到潭子區，更行走在中山路一段高車流量的車陣中，阿嬤對於不間斷的車流相當害怕，困在安全島上，見警方到場，她不好意思地說，「很可怕不敢下來」，警方安撫婦人並帶返回所，結束這場迷途記。

前天中午11點多，正值午餐用餐時段，大雅警分局頭家所巡佐賴志明、警員林佳慶巡邏，在潭子區中山路一段11號前發現高齡90歲白姓婦人在馬路中間的安全島行走，且神色慌張。

巡佐賴志明說，該路段惟銜接台中市區的主要道路，車流量龐大，警員林佳慶擔心老婦人發生意外，連忙迴轉將警車停放在內側車道並閃燈鳴笛示警，管制全部車輛暫停，將老婦人帶到路旁。

90歲白姓婦人說，自己住在北屯區，出門拿藥後找不到回家的路，才會越走越遠，從北屯區一路走到潭子區，已經不記得自己是怎麼走上安全島，「我只覺得很可怕不敢下來」，心有餘悸。

警方先將老婦人帶到派出所休息，婦人家屬到所也驚嚇，母親從來沒有發生過這樣的情形，意外母親的病況惡化，會再帶母親到醫院做更詳細的檢查，十分感謝警方協助。

頭家派出所所長劉凱萍呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，警方發現時可第一時間確認走失者身分，協助返家。

九旬白姓婦人迷途，對於不間斷的車流相當害怕，困在安全島上，見警方到場，她不好意思地說，「很可怕不敢下來」，警方安撫婦人並帶返回所，結束這場迷途記。圖／讀者提供
九旬白姓婦人迷途，對於不間斷的車流相當害怕，困在安全島上，見警方到場，她不好意思地說，「很可怕不敢下來」，警方安撫婦人並帶返回所，結束這場迷途記。圖／讀者提供

失智症 流量 老婦

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