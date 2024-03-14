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台南59歲男深夜跌落嘉南大圳 農田停灌一天撈起已死亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉大掘村嘉南大圳昨天凌晨傳有人落水，59歲台南男子將機車停在中興橋上，隨後人就因不明原因掉入大排，消防人員持續搜救，水利會暫停供水灌溉一天，今天下午在布袋鎮樹林里嘉南大圳支流找到男子，但屍體腫脹已明顯死亡。

嘉義縣消防局表示，昨天凌晨1點45分接獲縣警局轉報，59歲台南男子將機車停放在水上鄉嘉南大圳中興橋旁，疑似發生落水情形，獨留鞋子及手機在橋上，立即派遣水上分隊等6分隊，9車次13人前往，沿嘉南大圳擴大搜尋。

嘉義縣消防局表示，今天下午4點接獲縣警局轉報，布袋鎮樹林里嘉南大圳支流疑有人溺水，立即派遣人車前往搶救，到達現場將溺者搶救上岸後，59歲男性已呈現OHCA狀態，經警方查證為昨天落水民眾，後續由警方處理。

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台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝
台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝
台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝
台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝
台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝
台南市59歲男子昨天深夜掉入嘉南大圳，今天下午撈起已死亡。記者黃于凡／翻攝

台南 嘉義

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