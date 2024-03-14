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桃園交通傷亡較去年降低 警曝「這地區」上路最危險
桃園市去年交通事故數字揭曉，傷亡人數較去年降低，但根據統計，中壢區的交通事故死亡人數、受傷人數皆為全市最高。警方分析，去年行人交通事故中，主要肇因為行人常未按規定行走在穿越道路，將針對不同族群擬定對策，加強交通事故防治。
交通部統計，桃園市去年在30日內共有248人因交通事故喪生，相較去年減少11人，減幅為4.2%；其中中壢區的死亡人數最多為42人，佔總數16.9%。另受傷人數共6萬2900人，相較去年同期減少803人，減幅1.3%；中壢區的受傷人數仍最多，達到1萬4873人，佔總數23.6%。
此外，分析行人在去年交通事故中，死傷人數為2330人，相較前年減少152人，減幅為6.1%，經統計也是中壢區的受傷人數最多，達到552人，佔總數的26.7%。
分析去年行人交通事故中的因果關係，發現主要肇因是行人常未按規定使用行走行人穿越道，與地下道和天橋穿越道路，共122次；其次為穿越道路時未注意左右來車，共106次。在不同年齡層中，65歲以上的高齡者死亡人數最多，共34人；而20至64歲的成年人受傷人數最多，共1115人。
為了加強交通事故防治，桃警分析易肇事的熱點時段，調配警力並使用科技執法設備，針對重大違規行為取締。同時，增加對行人肇事原因取締頻率，並加強對於人行道和車道違規停車的告發。其次，加強分齡分眾的交通安全宣導，針對年齡較低的學童，開相關交通安全課程；對於高齡族群，根據肇事原因拍攝相關影片，在媒體或里鄰聚會宣導。進行各項交通工程改善工作，規劃合理明確的行人動線，改造馬路設計，全面推動易肇事路口工程改善，確保行人安全。
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