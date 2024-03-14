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陽明山竹子湖海芋季、繡球花季開跑 警假日提早、延長上山交通管制

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從今白色情人節開跑，為期102天，士林、北投警方分別規劃交通管制及反詐騙宣導。花季期間逢清明及端午連假，警方將依遊客人車潮，提早及延長上山管制時間，機動調整管制時間、範圍，呼籲賞花民眾配合交管及疏導措施。

士林警分局指出， 今年竹子湖海芋及繡球花季，從3月14日至6月23日，共計102天，期間逢清明及端午連假，轄區內有冷水坑、擎天崗、故宮博物院、兒童新樂園、士林官邸及士林夜市等多處景點，預判因連續假期出遊觀光將吸引大批人車潮湧現。

警方規劃假日實施交通管制措施，且將視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，並請民眾配合相關交通管制及疏導措施事項：

(一)仰德大道上山2處管制點：仰德大道、至誠路口；福林路、忠勇街口。

(二)下山彈性2處分流點：格致路、菁山路口及格致路、凱旋路口。

警方為維持交通順暢，將視車流狀況，彈性調整疏導，上山管制點為上午8時至下午3時(持通行證、通行條車輛除外）另3月16日、3月17日，配合陽明山花季管制上山時間調整為，上午7時至下午4時；格致路、凱旋路口，將視下山車流狀況彈性實施分流。

士林分局呼籲，山區停車空間有限，為了避免停車不便或交通壅塞，民眾可盡量搭乘大眾運輸上山賞花，開車駕駛切勿疲勞駕駛、影響行車安全，也提醒勿違規停車，禮讓行人優先通行。

北投分局因應今白色情人節花季開跑，警方在海芋花海犯罪預防宣導，介紹新型態詐騙，也加強、掃黑、防竊、反毒及交通安全等宣導。警方提醒，投資詐騙猖獗，民眾想有疑問，可撥打165反詐騙專線，多一分謹慎，少一分風險。

陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從白色情人節開跑，為期102天。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從白色情人節開跑，為期102天。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從白色情人節開跑，北投警方在花海中犯罪預防宣導。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從白色情人節開跑，北投警方在花海中犯罪預防宣導。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，警方彈性規劃交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，警方彈性規劃交通管制。記者蕭雅娟／翻攝

交通管制 白色情人節 詐騙

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