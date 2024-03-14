聽新聞
test
0:00 / 0:00
行人闖平交道遭火車撞亡 嘉義大林至雲林斗南部分列車延遲
台鐵2234次北上區間車今天下午近4時許行經大林至斗南車站區段時，發生一名行人闖入平交道遭火車撞亡事故，車上數十名乘客行程受到影響，也造成部分列車延遲，鐵道警察正在現場處理中。
發生事故的2234次列車起迄站為嘉義至基隆，今天下午於大林車站至斗南車站區段、近石龜車站的林子里平交道發生死亡事故；據了解，當時有一名行人突然闖入軌道，致列車煞車不及撞上，撞擊瞬間力道猛烈，造成行人當場死亡，目前警方在現場處理。
預計行經該區段的列車暫時調整為單線雙向通行，至於行程受影響的乘客，台鐵則改派其他列車接駁；而死者身分及事發原因為何，警方也正循線聯繫家屬，有待進一步釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言