行人闖平交道遭火車撞亡 嘉義大林至雲林斗南部分列車延遲

台鐵2234次北上區間車今天下午近4時許行經大林至斗南車站區段時，發生一名行人闖入平交道遭火車撞亡事故，車上數十名乘客行程受到影響，也造成部分列車延遲，鐵道警察正在現場處理中。

發生事故的2234次列車起迄站為嘉義至基隆，今天下午於大林車站至斗南車站區段、近石龜車站的林子里平交道發生死亡事故；據了解，當時有一名行人突然闖入軌道，致列車煞車不及撞上，撞擊瞬間力道猛烈，造成行人當場死亡，目前警方在現場處理。

預計行經該區段的列車暫時調整為單線雙向通行，至於行程受影響的乘客，台鐵則改派其他列車接駁；而死者身分及事發原因為何，警方也正循線聯繫家屬，有待進一步釐清。

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