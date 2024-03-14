北市垃圾車撞死人！結束收運「剛起步」...老翁生前畫面曝光

郭姓老翁日前出門散步要回家，過馬路行經萬華區長泰街，卻走的跟垃圾車很近，正巧垃圾車剛收完垃圾正要起步，直接撞上郭翁，郭翁倒地後再遭垃圾車右前車輪輾過，當場沒有呼吸心跳，警方獲報趕抵，協助送醫，一小時後不治身亡。

監視器畫面曝光，只見郭翁被撞前，行動、步伐十分緩慢，未依規定走斑馬線，也不顧還有機車通行，擅闖車道，儘管順利走到對街，但卻劃下生命句點。

萬華警方8日下午4點50分獲報，長泰街12號發生事故趕抵，發現是垃圾車撞倒郭姓老翁（75歲），郭翁當場沒有呼吸心跳送台大醫院搶救，仍傷重不治。

警方事後查看垃圾車行車記錄器，並調閱路口監視器畫面，發現死者當時拄著拐杖，一跛一跛的穿越馬路到對街，卻沒有避開垃圾車，反而緊貼垃圾車頭，恰巧垃圾車結束該地點收運，正要前往下一處，起步就發生憾事。

垃圾車駕駛許姓男子（55歲）警詢時稱，因為視野高的關係，根本沒看到車前有人，踩了油門發現撞到東西煞車，下車查看才知道是撞到人，立刻報警，被依過失致死罪嫌函送法辦。