影／國3自小客車自撞護欄突消失在國道 後方駕駛嚇壞報警

今天下午2時49分在國道3號南下約255公里、靠近雲林斗六路段，發生一起自小客車衝撞護欄摔落邊坡事故，目擊的詹姓男子當時駕車行駛在後方中線車道，看見小客車撞擊瞬間，嚇得急忙報警，南投縣消防局獲報派後，遣救護車組趕抵現場，拖吊車也出動馳援，全案由國道警方處理中。

詹姓男子表示，該輛黑色自小客車當時行駛在外線車道，行進速度原很平順，孰料突然往路肩偏移並撞上護欄，當下他本還擔心車輛回彈至中、內線車道即踩剎車放慢速度，往前行駛才發現該車已消失在車道上，衝下邊坡。