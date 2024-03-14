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影／上銬嫌犯派出所偷走警小背包 基警戒護有疏失追究責任
詹姓男子日前因無故侵入基隆一處私人住宅的倉庫睡覺，員警獲報依侵入住居罪將他逮捕帶返南榮所所製作筆錄，沒想到。詹男雖有被上手銬，但未被限制在戒護區，詹順手牽羊拿走林姓員警置於椅背上的小背包，並丟於廁所內。警方說，人犯戒護顯有疏失，將追究相關行政責任。
基隆市警察局第一分局今天說明這起戒護疏失案，南榮路派出所3月5日下午1時獲報，仁五路巷弄內疑似有流浪漢侵入住居，員警到場發現詹男（45歲）無故進入報案人房子內的倉庫內睡覺，警方當時依侵入住居罪將詹男逮捕，帶返所製作筆錄。
警方調查，員警在製作好詹男筆錄後，詹男趁員警整卷期間，準備要送地檢署，詹男利用未銬在戒護區的空檔，涉嫌順手牽羊拿走林姓員警置於椅背上的小背包，搜刮後丟於廁所內。
承辦員警後來將詹男移送至地檢署時，其他員警才在派出所廁所內發現林姓員警的背包，但裡面只有證件、信用卡等物，裡面沒有現金，警方清點後認為並無現金短少，後續將再通知詹男到所說明，釐清案情後，再了解是否構成竊盜案偵辦。
第一分局偵查隊長林哲旭表示，詹男雖有上銬卻能藉機偷藏林員背包，顯有人犯戒護的疏失，將追究相關行政責任，並製成案例教育，加強教育員警，以避免類似情事再發生。
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