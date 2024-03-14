惡搞！台中孩自塞自助烘乾機取樂 醫師曝這危險

台中有網友PO出影片，有屁孩把自助洗衣店當遊樂場，整個人塞進烘乾機內並啟動，當「無敵風火輪」玩樂，烘乾機內的屁孩唉唉叫，同行的屁孩樂得哈哈大笑，引起網友熱議，都覺得屁孩把烘乾機當遊樂器玩的行徑太離譜；醫師張焴程認為，這種行為有肢體挫傷、燒燙傷、缺氧的風險，呼籲民眾別貪玩嘗試。

有網友在臉書社團「社會事新聞影音」PO影片表示，3月10日在台中某自助洗衣店，有白目屁孩將烘乾機當成無敵風火輪，幸好沒有發生意外。影片中，一名年輕男子塞進烘乾機，同行男子關上烘乾機的門並啟動，只見烘乾機內的男子隨著烘乾機轉動，因痛苦唉唉叫，同行夥伴樂得哈哈大笑。