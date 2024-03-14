9月女嬰午睡躁動遭托育員抱懷壓制…後又遭棉覆頭悶死 托嬰中心4人判刑
一名9月大的徐姓女嬰2022年4月在新北市板橋區某托嬰中心，因午睡時躁動不肯入睡，遭胡姓女托育員以棉被覆蓋在趴睡的女嬰頭部，與女嬰抱在懷中壓制入睡，卻不慎造成女嬰窒息而死。新北地方法院日前依過失致死罪，判處胡女、同事劉女、代班同事林男及托嬰中心林姓負責人，各3年、8個月、6個月及5個月徒刑，後兩者均得易科罰金。
判決指出，2022年4月12日下午1時53分許，胡女在教室內安撫女嬰入睡時，先以棉被覆蓋其頭部使女嬰趴睡，但女嬰出現躁動、不肯入睡的情形，徐女於是側躺在女嬰身側，將女嬰頭部抱在懷裡予壓制徐童，直至同日下午2時11分才鬆開女嬰，起身照顧另名嬰幼兒。
但胡女和當時在同教室照顧其他嬰幼兒的劉女、林男，先是見胡女以不符規定的危險對待女嬰而未制止，或改以安全的仰睡方式幫助入眠，之後午睡時間結束，其他嬰幼兒均起身活動，見女嬰一動不動多時，仍未前往查看，以致釀成憾事。
女嬰直到當天下午4時52分，才被發四肢發黑、全身僵硬、臉部發紫，早已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。經法醫研究所鑑定，女嬰死因為頭部完全遭棉被覆蓋，身處在高二氧化碳堆積高濃度環境，最後超過生理代償能力，造成呼吸性酸中毒死亡，因此現場負責照顧的托育員難辭其咎。
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