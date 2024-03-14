女泳將新莊運動中心比賽 換衣竟被監視攝影看光光

新莊國民運動中心女更衣室置物區現已貼上公告提醒有攝影機。圖／新北市體育局提供 中華泳協今年初在新莊國民運動中心辦全國游泳錦標賽，未料男賓止步的女更衣室置物區設有監視器，未成年女泳將換衣畫面遭錄下，畫面還傳輸到櫃檯。市議員彭佳芸指出，家長要求業者刪除影片竟遭拒，不知有多少不知情民眾被拍下，體育局應立即清查，並撤除轄內16座國民運動中心及2座水上運動中心男女更衣室內監視器，就算加註警語也不應設置。

新北市體育局表示，該區域為公共置物空間，因民眾物品被偷報案，所以設有錄影器，目前運動中心已完成加強告示並提醒民眾設有錄影器，勿在此更衣，同時體育局已要求全市運動中心檢視更衣室及設有錄影器區域應清楚告示。

陳情家長表示，新莊國民運動中心是全國最頂級的室內游泳池，許多國內外重大比賽皆於此進行，但因賽程安排及獨立更衣空間不足，比賽選手幾乎都會直接在男賓止步女更衣室內的置物區更衣，經現場熱心教練告知兩個女兒及現場選手後才發現更衣畫面已遭監視器看光光。

彭佳芸說，令家長憤怒的是，該監視器明顯環視女性更衣室內置物空間，工作人員卻稱只有直視女更衣室進出口，憤而報警察看監視畫面後，才發現不只女兒，當天更多未成年女性游泳選手的全裸更衣畫面都在不知情下被監視器錄下；而且現場不僅沒有加註監視器警語，監看的螢幕設備也放置於櫃檯處，管理人員隨時可任意觀看，館方卻推託每個運動中心皆如此，要求刪除畫面及管制監看影像也遭到運動中心拒絕，管理單位已觸犯刑法新修訂的「妨礙性隱私及不實影像罪」。

彭佳芸說，營運單位說是為了防竊，完全無法接受也於法無據，就算事後趕緊加註警語，也無法認同；且運動中心及游泳池區域的監視器密布，如有竊案發生警方要掌握竊賊身行蹤並非難事；男女更衣室已有性別進出管制，置物空間也都有上鎖，更不應該以此為由於該區內裝設監視器。