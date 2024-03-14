陳重文今遭檢廉搜索帶走 地方人士曝：檢方疑2周前就來過

檢廉今天上午到國民黨北市議員陳重文的議會研究室，調取相關會議資料，檢方偵訊完，近中午時將陳帶回複訊。面對媒體關切，陳重文表示，他監督警察局太認真，被報復，「司法迫害、政治追殺。」地方人士表示，地檢署疑似2周前已經來過陳的研究室，只是當時沒被外界發現。

據悉，陳重文被指控接受監視器業者的招待，多次利用在北市議會質詢的機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航。

北市警局監視器傳輸費今年預算5.5億元，警局發現原簽約比公告一般費率的價格貴9000萬元，主動調整減至4.6億元送審。市議會警政衛生委員會初審時，但書要求「實支實付」，年初大會討論被暫擱，最後送政黨協商才過關。

陳重文今遭帶走時，喊出監督警察局太認真，「司法迫害、政治追殺」。北市警方有人聽聞此事，不免聯想陳重文前2個會期曾頻繁向市警局調閱監視器、犯罪預防宣導等相關資料，還曾有一天多達20幾件。

不具名人士透露，陳重文近年相當關心監視器的軟硬體業務，不只知道要設機房，就連警局換顆鏡頭都要關心。北市國民黨團會議先前討論警局監視器傳輸費率的預算時，陳重文當著警局人員，羞辱警察局長張榮興，批張與監視器廠商密會協議，沒有公開發文，甚至揚言要把張榮興的特支費砍成1元，搞得場面僵持不下，警局人員也曾私下被陳叫去罵。