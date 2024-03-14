聽新聞
test
0:00 / 0:00
昔悶死失智老父…女子昨被鐵捲門夾死 遺書道盡自責遺憾
嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，去年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生搶救回來，檢方依殺害尊親屬罪嫌且適用國民法官法移審嘉義地方法院，法院裁定不行國民法官法；昨天下午盧女被鄰居發現遭住家鐵捲門壓住脖子沒有呼吸心跳，留有遺書，檢警今將進行相驗。
昨天盧女的家屬因聯絡不到她，於是致電鄰居幫忙查看，下午1點26分鄰居發現盧女遭住家鐵捲門壓住脖子呼叫已沒有反應，立即撥打110並通知消防隊，警員及消防救護人員確認當場死亡，現場沒有打鬥痕跡，留有封遺書。
47歲盧女在去年6月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，檢方依殺害尊親屬罪嫌移審嘉義地方法院，該案適用國民法官法。但盧女及辯護律師聲請依通常訴訟程序審理；法院考量被告已坦承犯行，審判期間可能造成家屬二度傷害，裁定不行國民法官法。
警方調查，盧女對於之前做錯的事（悶心父親一事）無法挽回相當自責，沒辦法走出傷痛，才會選擇走上絕路。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言