昔悶死失智老父…女子昨被鐵捲門夾死 遺書道盡自責遺憾

嘉義縣盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親後服藥輕生搶救回來。圖／本報資料照片 嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，去年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生搶救回來，檢方依殺害尊親屬罪嫌且適用國民法官法移審嘉義地方法院，法院裁定不行國民法官法；昨天下午盧女被鄰居發現遭住家鐵捲門壓住脖子沒有呼吸心跳，留有遺書，檢警今將進行相驗。

昨天盧女的家屬因聯絡不到她，於是致電鄰居幫忙查看，下午1點26分鄰居發現盧女遭住家鐵捲門壓住脖子呼叫已沒有反應，立即撥打110並通知消防隊，警員及消防救護人員確認當場死亡，現場沒有打鬥痕跡，留有封遺書。

47歲盧女在去年6月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，檢方依殺害尊親屬罪嫌移審嘉義地方法院，該案適用國民法官法。但盧女及辯護律師聲請依通常訴訟程序審理；法院考量被告已坦承犯行，審判期間可能造成家屬二度傷害，裁定不行國民法官法。

警方調查，盧女對於之前做錯的事（悶心父親一事）無法挽回相當自責，沒辦法走出傷痛，才會選擇走上絕路。

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