持鐵撬打死鄰居國民法官審理中 嘉義男卻自縊住家

去年嘉義縣蔡男涉嫌持鐵撬打死鄰居吳男，檢方偵結適用國民法官法移審嘉義地方法院審理。圖／本報資料照片 去年6月間嘉義縣蔡姓男子涉嫌持鐵撬打死鄰居吳姓男子，檢方偵結適用國民法官法移審嘉義地方法院審理；昨天下午蔡男被家屬發現於自家房梁下自縊，檢警將相驗。

昨天下午2點10分，蔡男的家屬騎機車返家時，發現蔡男死於自家廣場房梁下，已氣絕多時，即報警及消防隊，救護人員趕到現場時因蔡男已明顯死亡沒有送醫。

嘉義縣水上鄉46歲吳男與鄰居45歲蔡男平日不睦，去年6月12日吳男酒後持鐵撬找蔡男理論，雙方爆發激烈衝突，蔡男反手搶走鐵撬，重擊吳男送醫不治。蔡男被依殺人及過失致死罪嫌移送法辦。

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