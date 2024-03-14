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更衣室天花板有鏡頭「看光光」 2少女驚見怒告新北運動中心委外商
一對就讀新北市國中的姊妹，今年一月底前往新北市新莊國民運動中心，參加由中華游泳協會舉辦的游泳比賽。當天兩姊妹在媽媽陪同下，進入女更衣室置物櫃旁換衣服，不料卻在置物櫃上方驚見有支攝影鏡頭，媽媽氣的怒告承辦單位及委外廠商。警通知委外廠商到案說明，他表示是為了防竊，警詢後依法送辦。
據了解，一對就讀國中的兩姊妹，今年一月26日在媽媽陪同下，前往新北市新莊國民運動中心，參加由中華游泳協會所舉辦的3天游泳競賽。當天是比賽首日，媽媽帶著兩姊妹進入女更衣室內換衣服，三人未進入獨間更衣室，而是直接在置物櫃旁更換。
沒想到，兩少女才剛脫完衣服，卻驚見置物櫃上方天花板，有支攝影鏡頭正對準她們兩人，嚇得兩少女趕緊把衣服穿上，這讓在旁的媽媽相當生氣怒說「怎麼會這樣，那不就被看光光，這樣很不OK」旋即帶著兩女兒前往附近派出所，對中華游泳協會、新莊國民運動中心委外廠商提告妨害秘密、兒童及少年性剝削防制條例怒告，連帶求償。
警方受理於翌日通知委外廠商負責人、中華游泳協會代表人到派出所說明，委外廠商供稱，更衣室內有一間間獨立更衣地方，當初會在置物櫃上方裝設錄影設備的用意，除了是要防竊外，也怕萬一真有人東西被偷，可以將此影片當佐證，釐清責任歸屬，沒想到卻誤拍民眾更衣，在此致歉，目前已增加告示提醒更衣民眾注意。警詢後依妨害秘密、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌函送法辦。
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