嘉縣2起國民參審案被告輕生 檢警相驗釐清死因
嘉義縣發生2起國民參審案件被告輕生，1件是因為衝突失手打死鄰居的蔡姓男子；另1起則是不堪長期照顧父親，涉嫌悶死父親的盧姓女子，盧女留遺書，無法原諒自己而想不開。檢警相驗，釐清2人死因。
檢警表示，47歲盧女因去年6月2日深夜被控悶死73歲失智父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境，檢方依涉及重罪及有輕生行為，檢方聲請羈押獲准。
檢方認為盧女弒親罪嫌，符合國民法官法案件，於去年9月間起訴並移審嘉義地方法院。家屬不願造成家人二度傷害，聲請不行國民參與審判，嘉義地院於去年9月19日裁定准許。
不料，盧女昨天卻陳屍在竹崎鄉住處，被發現時，盧女躺在自家門前，脖子遭壓在鐵捲門下方，已死亡多時，遺書內容大概為「雖然親人原諒她，但她自己過意不去，無法原諒自己」。
另一起案件為46歲的蔡男於去年6月間與鄰居發生衝突，鄰居持鐵撬理論，過程中，蔡男卻奪下鐵撬毆打鄰居傷重不治；嘉檢於今年1月間，依傷害致死罪嫌起訴，嘉義地方法院認為案件為屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參審。
不過，蔡男卻於昨天下午在水上鄉住宅，以繩索自縊，被家人發現時，已死亡多時。
這2起案件正在嘉義地方法院進行審理中，因被告已死亡，按照法律程序，最後會作不受理判決。
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