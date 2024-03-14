快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

嘉縣2起國民參審案被告輕生 檢警相驗釐清死因

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義縣發生2起國民參審案件被告輕生。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
嘉義縣發生2起國民參審案件被告輕生。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
嘉義縣發生2起國民參審案件被告輕生，1件是因為衝突失手打死鄰居的蔡姓男子；另1起則是不堪長期照顧父親，涉嫌悶死父親的盧姓女子，盧女留遺書，無法原諒自己而想不開。檢警相驗，釐清2人死因。

檢警表示，47歲盧女因去年6月2日深夜被控悶死73歲失智父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境，檢方依涉及重罪及有輕生行為，檢方聲請羈押獲准。

檢方認為盧女弒親罪嫌，符合國民法官法案件，於去年9月間起訴並移審嘉義地方法院。家屬不願造成家人二度傷害，聲請不行國民參與審判，嘉義地院於去年9月19日裁定准許。

不料，盧女昨天卻陳屍在竹崎鄉住處，被發現時，盧女躺在自家門前，脖子遭壓在鐵捲門下方，已死亡多時，遺書內容大概為「雖然親人原諒她，但她自己過意不去，無法原諒自己」。

另一起案件為46歲的蔡男於去年6月間與鄰居發生衝突，鄰居持鐵撬理論，過程中，蔡男卻奪下鐵撬毆打鄰居傷重不治；嘉檢於今年1月間，依傷害致死罪嫌起訴，嘉義地方法院認為案件為屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參審。

不過，蔡男卻於昨天下午在水上鄉住宅，以繩索自縊，被家人發現時，已死亡多時。

這2起案件正在嘉義地方法院進行審理中，因被告已死亡，按照法律程序，最後會作不受理判決。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義 家人 鄰居

延伸閱讀

VTuber三毛貓傳輕生未遂送醫...發推友人刪文道歉：不該由我出面

嘉縣公所告綠能公司太陽光電引發回收場大火 求償243萬敗訴

嘉縣民眾要動保隊冒生命危險救狗 被批濫用公家資源

嘉縣男酒駕撞死人 嘉檢起訴依國民法官法審理

相關新聞

更衣室天花板有鏡頭「看光光」 2少女驚見怒告新北運動中心委外商

一對就讀新北市國中的姊妹，今年一月底前往新北市新莊國民運動中心，參加由中華游泳協會舉辦的游泳比賽。當天兩姊妹在媽媽陪同下...

國1北向楠梓段路肩火燒車 2人急下車...隨即成廢鐵

21歲吳姓男子今天中午12時19分許駕車行經國道一號北向359.6公里楠梓路段，車輛無故起火燃燒，吳男隨即停靠外側路肩，...

情侶北投溫泉湯屋遭偷拍…警勘場現場：戶外通道人人可走

一對情侶今年1月間至北投皇池溫泉御膳館湯屋泡湯，不料卻遭人從竹片縫隙偷拍影像，甚至上傳臉書爆料公社，被害女子昨天至桃園報...

庫柏力克熊70隻與經典公仔遭竊 瘋狂收藏大叔損失500萬

玩具公仔收藏家「瘋狂大叔」的收藏品，存放基隆七堵山區一處倉庫，前天遭竊賊闖入，潮流收藏品庫柏力克熊被偷走約70隻，還有高...

財經主播、AI管家三天兩起詐騙 兩婦遭騙393萬報警逮人

王姓及張姓婦人，分別在去年底透過網路社群、youtube頻道，加入財經主播及AI管家投資群組，前後遭騙共計393萬元。這...

補蟹船翻覆漂流到台南外海 出海漁民要注意

高雄籍的「正○輝二號」補蟹船11日清晨在嘉義外傘頂洲擱淺翻覆，連船長在內共4人落海，布袋海巡隊前往救援，將人平安救回布袋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。