庫柏力克熊70隻與經典公仔遭竊 瘋狂收藏大叔損失500萬
玩具公仔收藏家「瘋狂大叔」的收藏品，存放基隆七堵山區一處倉庫，前天遭竊賊闖入，潮流收藏品庫柏力克熊被偷走約70隻，還有高單價的魔戒反派角色索倫雕像等也都不見，很多雕像、人偶、公仔及機具，損失逾500萬元。警方已採證並調閱周邊監視器釐清，追查可疑對象。
被害人「瘋狂大叔」在臉書貼文，前天下午發現二號倉庫遭竊，除了工廠工作用生產設備以外，1000% Bearbrick約有60到70箱全部不見，另外雕像、人偶可能也有20到30箱遭竊，實際損失尚在清查中，目前粗估逾500萬元。
他表示，已針對廠房及倉庫進行安全系統更新，最近若有購買1000%熊及雕像要注意來源，不要收受到贓物，以免觸法。他說，收藏多年第一次遇到這樣事情，痛心至極，但這也是自己太大意沒有將安全系統完善，導致引來竊嫌注意，希望慘痛經驗能讓朋友借鏡。
「整箱全部搬光光，懷疑可能分多次載運，太可惡了。」他說，庫柏力克熊一隻就2萬元，還有很多雕像、人偶、公仔，損失慘重。公仔損失約200多萬，3台機器價值300萬，合計損失約500多萬元。
基隆市警察局第三分局表示，12日受理七堵區某公司廠房遭竊案件，報害人報稱遭竊物品數量眾多，損失金額尚待估計。已由鑑識人員採集相關跡證，目前由偵查隊、瑪陵派出所及刑警大隊共組專案小組偵辦，調閱周邊監視器，並針對相關線索追查中。
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