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補蟹船翻覆漂流到台南外海 出海漁民要注意
高雄籍的「正○輝二號」補蟹船11日清晨在嘉義外傘頂洲擱淺翻覆，連船長在內共4人落海，布袋海巡隊前往救援，將人平安救回布袋港，但船隻順著風浪載浮載沉，目前漂流到台南外海，據傳在將軍漁港外航道上，台南海釣釣友在line群組通報，提醒過往船隻注意，漁港管理站人員表示，請作業漁民小心行船。
據瞭解，這艘高雄籍捕蟹船10日下午從台南安平漁港出海，到嘉義外傘頂洲外放置籠具捕蟹，11日清晨6時許因能見度不佳擱淺進水，又遭到大浪打翻，葉姓船長和3名菲律賓籍船員落水，2人爬上翻覆漁船待援，2人遭海流漂走，海巡署共出動2艘巡防艇，最後將4人救回，眾人無明顯外傷僅受到驚嚇。
但擱淺翻覆的補蟹船並未沉沒，而是在海域上漂流，僅部分船身露出海面，目前傳出往南漂流，出現在台南外海，約在將軍漁港外航道附近，海釣釣友也奔相走告，提醒同好出海要注意。
南縣區漁會將軍漁港管理站主任楊賢志說，這幾天並未接到出海漁民通報有擱淺漁船漂流，會將相關訊息告知，請作業漁民及交通船在海上行駛時特別注意，避免碰撞危險。
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