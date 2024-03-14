北市國宅傳哭喊聲遭疑虐童 警：成年父女吵架

虐童示意圖。 圖／canva 1歲男童疑遭保母虐死案引發社會關注，有網友指北市某國宅常有孩童哭喊救命，懷疑是虐童案。台北市警方今天說，經查為父女因細故口角，現場都是成年人，無兒虐情形。

有網友在臉書社團「爆料公社」發布影片，表示影片是在北市某國宅外拍攝，影片顯示有人不斷哭喊好痛和救命，發文網友立即報警，隨後警方到場指出還有其他住戶報警，此事引發許多網友關注。

對此，台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，今年2月6日晚間10時許接獲2起110報案，均指稱疑有小孩被打且喊救命的情形，經派員到場由報案人引導至案發現場，發現是一對父女因細故起口角。

新聞稿指出，案發現場都是成年人，並無兒童受虐情形，現場告知當事人相關權益，並依職權通報主管機關家防中心。

大安分局呼籲，民眾若有耳聞兒虐或家暴等案時，可撥打110或113尋求協助，員警會儘速到場處理，並轉介相關單位協助。