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受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

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長髮女與男友街頭爭吵 遇警排解曝通緝身分

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

李姓女子（右）與男友在街頭吵架，引來員警關切，通緝身分因而曝光。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）與男友在街頭吵架，引來員警關切，通緝身分因而曝光。記者林保光／翻攝
李姓女子與男友在街頭吵架，高雄警方巡邏上前勸架，查證身分時，李女欲言又止，幾經折騰，員警才查出李女是失蹤人口，而且涉及5件毒品通緝中，逮捕她解送歸案。

警方今天表示，3月11日凌晨零時許，高雄市小港警分局高松派出所員警巡邏經過小港區營口路，發現1對男女於路旁吵架，即上前關心排除紛爭，查證雙方證件時，李女（23歲）卻遲遲不願示出身分證也不說名字，一再啜泣，令員警起疑。

警方李女帶回派出所查證身分，發現她去年離家，經家人報警協尋，後又查出她涉5件毒品案，去年分別經台中、屏東、高雄等地檢署發布通緝。

據了解，李女自知遭通緝後索性離家，住到男友住處，與家人不聯繫，母親才向警方報案協尋，但因情侶間因細故齟齬，才在街上吵架，引起警方注意。

毒品 通緝

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