用路人注意！桃園龍德宮南巡遶境回鑾 6路段交管時間曝

桃園龍德宮南巡遶境回鑾預訂17日將近中午時段，行經桃園區部分市區道路。記者周嘉茹／翻攝 桃園龍德宮南巡遶境回鑾預訂17日將近中午時段，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等三間廟宇進行簡單參禮儀式，祈求保祐所有市民平安、順利。對此警方將在當天規劃交通管制及疏導措施，呼籲用路人提早改道行駛。

遶境隊伍預計當天上午11至12點在中山路武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區右轉復興路，預計中午12點20分到達慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉民生路、左轉中山路後大約在下午1點30分在景福宮參禮，鑾轎進去景福宮廟埕約40分鐘，儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，下午2點50分途經永安路與慈文路口的蓮華寺參禮後，走永安路直行，右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、直行通過富國陸橋後，約下午5點多返回龍德宮。

桃園警分局表示，為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將在17日當天規劃交通管制及疏導措施，呼籲民眾配合，相關交通管制措施如下:

(一)管制時間：3月17日上午10點至下午6點，視遶境隊伍行進來實施階段性管制。

(二)管制路段：

桃園區市區遶境隊伍經過的沿線道路（中山路、復興路、民生路、民族路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路）。因遶境隊伍會在景福宮廟埕參禮，對於周邊交通衝擊較大，將會在以下路口引導改道：1、中正路與博愛路口。2、中山路與民權路口。3、中山路與民族路口。4、中山路與民生路口。5、中正路與成功路口。6、中正路與復興路口。避免人車流於景福宮周邊造成打結壅塞。