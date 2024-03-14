感謝狗兒公園廁所「咬」來20萬 她差點沒了6歲女兒手術救命錢

台中市張姓少婦在10日於北屯區新平公園遺失現金20萬元，幸好有民眾拾獲，交給派出所失物招領。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子在10日前往北屯區新平公園時，愛狗在公廁咬來一個破掉信封，他發現裝有大量現金，趕緊拿到派出所失物招領；警方恰巧接獲張姓女子致電詢問，描述裝有20萬元現金的信封遺失，因張女能確切描述可能遺失地點、信封破掉用橡皮筋捆、金額為20萬元等，讓張女簽收領回。張女感謝廖分文不取，還說該款項是6歲女兒手術費用，幸好失而復得，讓女兒能順利治療。

經查，張姓女子（34歲）的6歲女兒因病住院，需要手術費用20萬元，張女向親友籌措費用後，前往醫院途中，在北屯區新平公園上廁所，但隨身攜帶的20萬元現金，不慎掉落在公廁地板上，後來趕往醫院後，才發現現金遺失，回想最可能的遺失地點是新平公園，因此趕緊跟警方聯絡。

第五警分局在張女第一次聯繫時，因為現金還沒有被拾獲，因此告知張女未接獲相關拾得遺失物的報案，張女後來又到新平公園找了一段時間，接著再向警方詢問，此時廖男已將在公廁拾獲的現金，交付給警方失物招領，也讓警方得以順利通知張女領回。

張女對63歲的廖男表達感謝之情，廖男得知該筆現金是張女女兒的手術費用後，也說拾金不昧是一種美德，不索取任何報酬，還希望張女女兒能夠早日康復。他說，裝有現金的信封本來是在無障礙廁所馬桶水箱附近，是他飼養的狗發現咬著過來給他，才發現裡面裝著現金20萬元，趕緊報警交由水湳所警方處理。

第五警分局呼籲，民眾應小心保管個人財物，避免不慎遺失。如民眾如有拾得遺失物，依民法規定，應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或送交警察、自治機關。並於送交時將物一併交存。