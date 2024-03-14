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快訊／又一大陸漁船金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

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快訊／又一大陸漁船金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

陸船翻覆釀2死案，今天剛好發生滿一個月，今天一早6時多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬(距離翟山西南15浬)沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，金門海巡隊已派出4艘船前往救援中，大陸也出動直升機與海救船前往搶救，目前搜救任務進行中。

今天一早6時27分，一艘大陸籍漁船在東碇島附近，大約海峽中線以西37.2浬處沉沒，目前兩岸相關單位都在聯合救援中，海巡在7時24分也通知漁會廣播在航的商漁船前往搜救。海巡署金馬澎分署第十二巡防區已經盡最大能量動員前往搜救。

據了解，除了海巡出動4艘船前往救援，陸方也規劃派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；國防部已請空作部、艦指部及金防部等單位持續監控。

今天一早6點多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，圖為陸方搜救船在現場。記者蔡家蓁／翻攝
今天一早6點多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，圖為陸方搜救船在現場。記者蔡家蓁／翻攝
大陸籍漁船「閩龍漁61222」今早在金門東碇島西南1.1浬沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，金門海巡隊也出動4艘船前往救援。記者蔡家蓁／攝影
大陸籍漁船「閩龍漁61222」今早在金門東碇島西南1.1浬沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，金門海巡隊也出動4艘船前往救援。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 直升機 金門

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