快訊／又一大陸漁船金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

陸船翻覆釀2死案，今天剛好發生滿一個月，今天一早6時多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬(距離翟山西南15浬)沉沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，金門海巡隊已派出4艘船前往救援中，大陸也出動直升機與海救船前往搶救，目前搜救任務進行中。

今天一早6時27分，一艘大陸籍漁船在東碇島附近，大約海峽中線以西37.2浬處沉沒，目前兩岸相關單位都在聯合救援中，海巡在7時24分也通知漁會廣播在航的商漁船前往搜救。海巡署金馬澎分署第十二巡防區已經盡最大能量動員前往搜救。