嘉縣公所告綠能公司太陽光電引發回收場大火 求償243萬敗訴
2022年嘉義縣太保市公所資源回收倉庫發生火警，損失243萬餘元，公所依據嘉義縣消防局等單位鑑定報告，認為是一旁的某綠能公司太陽光電設備引發，因此提起損害賠償；嘉義地院認為鑑定報告「不排除」只是一種可能性，並非確定，判公所敗訴，可上訴。
2022年6月18日晚上8點53分太保市公所資源回收場傳火警，造成243萬6457元損害，經火場鑑定起火處為「資源回收場塑膠置放區上方屋頂」，起火原因為電氣因素無法排除。因為資源回收場上方屋頂是昕瑞能源公司設置太陽光電發電設備之處。公所依據火場鑑定報告認為，該公司於2017年向公所承租使用至今，起火原因係公司疏於保養、維護太陽光電發電設備造成，因此提起損害賠償之訴。
公司抗辯提出，嘉義縣消防局火災原因調查鑑定書、嘉義縣政府火災鑑定會意見、內政部消防署火災鑑定委員會意見，都無法證明火災事故確實是光電設備所引起。
法院審理，消防局、縣府的鑑定報告都認為「起火原因無法排除屋頂上方光電板電器系統熱源引燃可燃物後擴大延燒」，所謂不排引燃因素，只是一種可能性。消防署鑑定結果也無法研判起火原因。學者專家鑑定意見也都並非該公司光電板所造成。
又依據縣消防局火場查勘紀錄及原因研判，火災是在6月18日晚上8點30分左右。但鑑定證人稱系爭光電設備在晚上7點10分已無任何發電功能，當時並無任何電源存在，消防局鑑定書也沒有說明有於光電設備處發現「短路熔痕」跡證。又如果是因為太陽曝曬產生高溫而引燃掉落太陽板附近的可燃物，理應中午時分太陽最強烈，而有引燃可能。但火災是在晚上8點30分左右，當時已無任何太陽曝曬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言