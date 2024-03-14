嘉縣公所告綠能公司太陽光電引發回收場大火 求償243萬敗訴

2022年嘉義縣太保市公所資源回收倉庫發生火警，損失243萬餘元，公所依據嘉義縣消防局等單位鑑定報告，認為是一旁的某綠能公司太陽光電設備引發，因此提起損害賠償；嘉義地院認為鑑定報告「不排除」只是一種可能性，並非確定，判公所敗訴，可上訴。

2022年6月18日晚上8點53分太保市公所資源回收場傳火警，造成243萬6457元損害，經火場鑑定起火處為「資源回收場塑膠置放區上方屋頂」，起火原因為電氣因素無法排除。因為資源回收場上方屋頂是昕瑞能源公司設置太陽光電發電設備之處。公所依據火場鑑定報告認為，該公司於2017年向公所承租使用至今，起火原因係公司疏於保養、維護太陽光電發電設備造成，因此提起損害賠償之訴。

公司抗辯提出，嘉義縣消防局火災原因調查鑑定書、嘉義縣政府火災鑑定會意見、內政部消防署火災鑑定委員會意見，都無法證明火災事故確實是光電設備所引起。

法院審理，消防局、縣府的鑑定報告都認為「起火原因無法排除屋頂上方光電板電器系統熱源引燃可燃物後擴大延燒」，所謂不排引燃因素，只是一種可能性。消防署鑑定結果也無法研判起火原因。學者專家鑑定意見也都並非該公司光電板所造成。