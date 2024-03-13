29歲工程師遭撞腦死...家屬悲痛拔管 肇事駕駛過失致死送辦
台中李姓男子昨清晨駕駛1輛租賃車行經西區忠明南路、五權五街疑似恍神，沒煞車也未注意號誌就高速撞飛停等紅燈的29歲陳姓工程師，陳當場拋飛重摔，連機車都被撞到對折，急救仍因腦部重創被判定腦死，家屬不捨今決定拔管，警方將依過失致死罪嫌將李男送辦。
台中第一分局指出，12日上午6點多獲報西區忠明南路、五權五街口車禍，當時李姓男子（41歲）駕駛1輛白色租賃小客車疑似分心、恍神，未注意前方路口號誌，就高速撞上正在停等紅燈騎機車的陳男。
陳遭高速撞擊整個人拋飛重摔馬路，李的車頭還卡住陳的機車向前衝了20公尺才停下，由於撞擊力道過猛，陳男送醫雖仍有生命跡象，但經急救後醫院仍判定腦死，家屬百般不捨今決定拔管。
李男到案自稱未注意路口紅綠燈，因分心沒看到騎士停等紅燈才釀禍，警方對他施以呼氣酒測值為0，後續將依過失致死罪嫌送辦。
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