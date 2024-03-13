可怕！工廠操作機具疑「輪胎氣爆」鋁圈噴出 釀一死一傷

台南市山上區晚間驚傳工廠事故，山上區某零件製造工廠，員工操作機台時疑似輪胎氣爆，導致鋁圈噴出釀禍，初步了解，24歲石姓男員工魂斷當場，另49歲李男同樣受波及砸中左手臂，致骨折。救護人員抵達現場後，立即將李男送柳營奇美醫院救治，至於詳細事故原因有待警方釐清。

據了解，24歲石男晚間正使用機具時，疑似機具上輪胎氣爆導致鋁圈噴出，朝他正面砸中立即倒地不起，另李男同樣也受到輪圈波及，砸中左手臂。

南市消防局119晚間7點44分接獲報案，立即出動大內、善化分隊共3車7人前往搶救，抵達現場後，發現24歲男員工腦漿外溢，明顯死亡。另名員工左手臂骨折意識清楚，緊急送柳營奇美醫院救治，隨後通報警方、區公所、勞檢所及台南市緊急意外處理小組後續處理，至於詳細事故原因有待警方釐清。