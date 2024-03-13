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義消兄弟才剛衝出門打火 自家鐵工廠竟起火「燒光約200平方公尺」
嘉義縣朴子市一對義消兄弟今天下午出勤協助雜草火警，但沒過多久自家在鴨母寮的鐵工廠卻突然因不明原因起火，濃煙烈火竄天，工廠全面燃燒約200平方公尺，消防人員獲報派遣12車30人，到場布水線搶救，詳細起火原因仍待火調釐清。
據了解，朴子市竹村里鴨母寮一處鐵皮倉庫發生火警，現場儲放機具及雜物，疑似鐵工廠易燃物乙炔起火，鐵工廠老闆是一對義消兄弟，今天下午才剛出勤滅火，鐵工廠就突然發生火警，讓他們措手不及，消防弟兄再趕往滅火。
嘉義縣消防局表示，下午5點48分獲報工廠火警，派遣朴子分隊等12車30人前往，抵達時鐵皮倉庫已全面燃燒，立即出水線搶救，下午6點26分撲滅火勢，燃燒面積約為200平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因仍待火調釐清。
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