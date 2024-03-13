員林老婦石筍埤圳「載浮載沉」 工人救起仍回天乏術…身分待指認

彰化縣員林市近大饒路的石筍埤圳護欄施工人員今天下午三點多突看到大排內有人載浮載沉，莊姓員工即跳下水救人，岸上二名移工協助把他們拉上來，另一位見義勇為民眾則為救上來的老婦做CPR，消防隊再接手將老婦送醫，不過老婦送醫後仍急救無效，警方還在清查其身份。

彰化縣員林消防隊今天下午3點33分接獲通報大饒路石筍埤圳有人溺水，即派員前往搶救，到達現場時，老婦已被莊男等人救起，現場還有一位民眾在對她做CPR，但老婦已無呼吸心跳，消防隊將老婦送醫急救後，仍宣告不治。

莊姓男子表示，他們是護欄工程施工人員，下午三點多突看到大排裡有人載浮載沉，他即跳下來搶救，岸上二名移工也用人拉人方式，將他們拉上岸，一旁一名不知名的民眾則熱心幫忙為老婦做CPR，等到消防隊到達後再接手送醫。

員林消防隊表示，死者年約70歲，身穿紫色羽絨外套、腰部繫著護腰，研判當時應落水不久，警方還在清查其身分，希望家屬能盡快出面指認。