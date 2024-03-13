三峽山區驚見全裸「溶屍」！隨意丟棄嚇壞民眾 環保局要開罰了

有民眾昨晚在新北市三峽區成福山區發現一具「全裸溶屍」，警方派出大批人力前往調查，才驚覺是某知名電視劇道具，新北市環保局表示，該劇組最初委託一間企業社進行拆除，再轉包某謝姓嫌犯處理，由於該嫌犯未領有廢棄物清除及處理許可證明文件，該嫌與企業社皆已涉及違反廢棄物清理法，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，後續將移送檢方調查偵辦。

環保局表示，該道具屬於某影視文化事業股份有限公司拍攝劇集道具，劇組拍攝結束後，委託拆除業者清理，該企業社再以3萬元代價，將清除廢棄物部分委託謝姓嫌犯處理。

環保局表示，謝嫌將廢棄物裝袋後棄置於溪床，因其未領有廢棄物清除及處理許可證明文件，從事廢棄物貯存及清除，因此該企業社與謝嫌皆已涉及違反廢棄物清理法，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環保局說，目前相關分局已掌握相關案情並通知關係人到案偵訊，後續將由三峽分局函請臺灣新北地方檢察署偵辦，廢棄物部分已令3月14日由行為人前往清除。