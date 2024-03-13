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影／自助洗衣店插隊起爭執 警到場查驗身分竟見「通緝犯」
新北市中和區一間自助洗衣店日前發生爭吵糾紛，傅姓男子不滿藍姓男子插隊，二人為此起口角爭執，員警到場處理後雙方不提告，但警方查驗二人身分時，發現傅男竟是竊盜通緝犯，帶回返所於警詢後依法解送歸案。
新北市中和警分局日前接獲110通報，在中和區景新街上一間自助洗衣店發生爭吵糾紛，調派轄區秀山派出所2名線上巡邏員警馳赴現場排解。
據了解，傅姓男子（66歲）當天下午2時許至投幣式自助洗衣機店洗衣服，認為後來的藍姓男子（35歲）插隊，雙方發生口角爭執。
經員警現場溝通排解後，雙方並未提出告訴，員警抄登二人年籍資料查證身分時，發現傅男竟為宜蘭地檢發布於今年31日發布的竊盜通緝犯，警詢後將傅男移送新北地檢代執行，檢察官訊後傅男繳交4000元請回。
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