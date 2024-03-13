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等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

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驚悚瞬間曝光！台中小客車路口沒減速猛撞機車 工程師慘遭撞飛腦死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子昨清晨駕駛1輛租賃車行經西區疑恍神，沒注意路口號誌就高速衝撞停等紅燈的陳姓工程師，造成陳彈飛空中重摔，其機車也卡在車頭行進20公尺才停下，陳男因頭部重創已由醫院宣布腦死，李到案自稱開車分心才釀禍，警方目前朝過失至重傷害罪嫌將李送辦。

台中第一分局指出，13日上午6點多獲報西區忠明南路、五權五街口有車禍，經查李姓男子（41歲）駕駛1輛白色租賃小客車從五權七街沿忠明南路外側車道，要往五權五街行駛。

當時陳男（30歲）騎乘機車正在忠明南路、五權五街口等紅燈，未料李疑似沒煞車，高速從後撞上導致陳男整個人噴飛數公尺，最後重摔倒地，李男車頭則卡住機車繼續向前衝了近20公尺才停下。

由於撞擊力道過猛，陳男腦部重創緊急送醫雖有生命跡象，但已經由醫院宣告腦死，而肇事的李男沒有受傷，當時車上載得謝姓女子則臉部受傷自行就醫。

警方調閱現場監視器，發現李行經路口疑未減速，撞擊力道猛烈，除了李駕駛的租賃車車頭凹陷，陳男的機車也被撞到對折，場面相當驚悚。

李男到案自稱當時沒注意路口紅綠燈，因分心沒看到騎士停等紅燈才釀禍，警方案發後先依過失至重傷等罪嫌將李男送辦，詳細事發原因釐清中。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

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