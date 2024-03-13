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民進黨南市主委遭砸車挨打！護理之家急關鐵捲門 2嫌倒車撞開逃逸後棄車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，護理之家員工將大門鐵捲門關上，嫌犯倒車撞開大門鐵捲門到大馬路上後，再乘隙駕銀色轎車逃開現場，2人將車子棄置中華南路路旁，警方事後在中華南路找到銀車，並在車上找到作案球棒。

警方說，今天上午8時50分接獲南區長春護理之家有打架情事，立即派遣警力到場處理後查出，蔡姓男子（嘉義縣人）駕駛銀色轎車搭載李姓男子（屏東縣人）到達護理之家後，李先下車持球棒砸損轎車，李並與復康巴士楊姓司機扭打，造成該楊手部、頭部受傷，蔡徒手和潘新傳發生扭打，雙方拉扯時，潘新傳不慎跌倒，身上沒有明顯傷勢。

蔡、李2人作案後共乘銀車要逃離，長春其他員工見狀，將大門鐵捲門關上，他們倒車撞開大門鐵捲門到大馬路上後，再乘隙駕車逃開現場。2人將車子棄置中華南路路旁，改搭計程車到台南市警五分局投案，再由市警六分局接手後帶回調查。

台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，警方在中華南路找到作案銀色轎車。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，警方在中華南路找到作案銀色轎車。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，嫌犯倒車撞開大門鐵捲門後逃逸。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，嫌犯倒車撞開大門鐵捲門後逃逸。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人，涉案2名男子被警方帶回調查。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人，涉案2名男子被警方帶回調查。記者黃宣翰／翻攝

台南 屏東縣

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