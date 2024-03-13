快訊

等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

上市櫃半導體公司目前股利誰最香？ 聯電、世界擠進前五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院恐嚇又一樁！藍委牛煦庭收「林右昌」炸彈信內容曝：沒有開玩笑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

立法院立委又傳收到炸彈恐嚇信，國民黨新科立委牛煦庭國會辦公室今上午接獲電子郵件，內容提到今下午5點將在牛煦庭位於桃園龜山的服務處引爆2顆遙控炸彈，對此牛辦立刻報警，而龜山警方至現場清查未發現可疑物品，將持續加強巡邏。

牛煦庭辦公室今上午10點46分接獲一則署名「林右昌」的恐嚇電子郵件，內文寫道「我已經將2顆遙控炸彈放在復興一路356_1號某處，下午5點，我將引爆炸彈！我沒有開玩笑」。

由於內文提到的地點正是牛煦庭在桃園市龜山區的服務處，因此今早牛辦立即向當地派出所報案。對此牛辦指出，嚴厲譴責製造紛擾的恐怖行為，案發後已報案交給警方處理，相信桃園市政府及警察同仁的努力及能力，也對因為這種事情造成民眾紛擾感到抱歉。

龜山分局警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。

龜山警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。記者周嘉茹／翻攝
立委牛煦庭今上午接獲一則署名「林右昌」的炸彈恐嚇信。圖／牛煦庭國會辦公室提供
立委牛煦庭今上午接獲一則署名「林右昌」的炸彈恐嚇信。圖／牛煦庭國會辦公室提供

國民黨 恐嚇 炸彈 爆炸 牛煦庭

延伸閱讀

林右昌：鼓勵新技術工法 規劃仿效科專補助模式

王定宇稱陸要我海巡赴陸受審 管碧玲：諸多描述不盡精確

數位身分證為何「只」賠2.8億？ 林右昌揭密：機器是資產

國安局長指台海情勢穩定 牛煦庭：邱國正都睡不著覺了

相關新聞

疑進站時「探頭查看」…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無生命跡象急救中

今天下午2點44分，台鐵松山火車站第二月台一名年約50歲男子等車時，疑在火車進站時，探頭查看不慎慘遭撞擊，當場沒有呼吸心...

彰化被撞命危姊姊醒了 阿祖擔心妹妹未醒痛哭失聲

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊傳出醒來的好消息，姊姊的爺...

影／自助洗衣店插隊起爭執 警到場查驗身分竟是通緝犯

新北市中和區一間自助洗衣店日前發生爭吵糾紛，傅姓男子不滿藍姓男子插隊，二人為此起口角爭執，員警到場處理後雙方不提告，但警...

驚悚瞬間曝光！台中小客車路口沒減速猛撞機車 工程師慘遭撞飛腦死

台中李姓男子昨清晨駕駛1輛租賃車行經西區疑恍神，沒注意路口號誌就高速衝撞停等紅燈的陳姓工程師，造成陳彈飛空中重摔，其機車...

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

一名男子今天下午在台鐵松山火車站第二月台遭火車撞擊，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫仍不治。由於死者身上沒有相關證件，目前仍未...

民進黨南市主委遭砸車挨打！護理之家急關鐵捲門 2嫌倒車撞開逃逸後棄車

台南市南區長春護理之家今天發生嫌犯進入砸車打人後，護理之家員工將大門鐵捲門關上，嫌犯倒車撞開大門鐵捲門到大馬路上後，再乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。