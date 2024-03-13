立院恐嚇又一樁！藍委牛煦庭收「林右昌」炸彈信內容曝：沒有開玩笑

立法院立委又傳收到炸彈恐嚇信，國民黨新科立委牛煦庭國會辦公室今上午接獲電子郵件，內容提到今下午5點將在牛煦庭位於桃園龜山的服務處引爆2顆遙控炸彈，對此牛辦立刻報警，而龜山警方至現場清查未發現可疑物品，將持續加強巡邏。

牛煦庭辦公室今上午10點46分接獲一則署名「林右昌」的恐嚇電子郵件，內文寫道「我已經將2顆遙控炸彈放在復興一路356_1號某處，下午5點，我將引爆炸彈！我沒有開玩笑」。

由於內文提到的地點正是牛煦庭在桃園市龜山區的服務處，因此今早牛辦立即向當地派出所報案。對此牛辦指出，嚴厲譴責製造紛擾的恐怖行為，案發後已報案交給警方處理，相信桃園市政府及警察同仁的努力及能力，也對因為這種事情造成民眾紛擾感到抱歉。

龜山分局警方表示，上午獲報後立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦，清查現場周邊並未發現可疑物品，後續也將加強巡邏，以維護社區安寧。