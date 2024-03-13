1社工涉保母虐童案 議員揪3點檢討：兒福聯盟沒有通報才是重點

保母虐童案造成1歲男童死亡，兒福聯盟陳姓社工疑訪視和記錄不實遭調查，南投縣議員沈夙崢表示，不該否定所有社工，陳姓社工是否有過失，交由檢調釐清。反而是社工完成訪視報告，一定要有主管審核，陳姓社工紀錄孩童有傷，為何兒福聯盟沒有通報，才是調查重點。

沈夙崢說，她處理多起南投縣內校園性平、霸凌案，既要保護個案與相關人的狀況，還得面對法制化不足，她認為要從處理個案狀況，推展制度成行。這次虐童案，至少有三點需要檢討。

一、保姆證照取得的嚴謹性，證照受訓及研習課程應納，專業照護、環境安全性、心理評估。過去找保母，大概就是看一下環境，後來增進到需要考取證照。但這些都是外在評估，心理評估應該也要納入取證考量了。

二、兒福聯盟內部考核系統失靈，應全面檢討通報流程。主管機關應全面徹查還有多少黑數風險在兒盟內。有社工告訴她，完成訪視報告，一定要有主管審核。此案社工有紀錄孩童有傷，但為何兒福聯盟沒有通報？

三、徹查兒福聯盟合作的保姆、社工專業性與案量。有人認為要增加訪視頻率，她認為，如果保姆和社工都不專業，訪視幾百次也看不出個案有問題，只會增加第一線社工訪視員負擔。像兒盟這樣的機構，一開始就要掌握合作、聘用對象的專業性。

至於蠻多人討論到外婆無法探視、出養的問題。監護權應該還在外婆手上，為何無法探視？接下來更必須納入調查。