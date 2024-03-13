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台南警局將新建室內長槍靶場 附近居民憂心安全、噪音反對

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南警察局計畫在南區鯤鯓路違規拖吊保管場，新建室內多功能靶場及綜合體技館，但附近居民憂心設置長槍靶場會有安全疑慮和噪音問題，表達強烈反對；市警局說，靶機周圍使用膠塊式地面阻彈設施，彈頭不可能穿透牆壁，安全無虞；設置地點屬於機關用地，為第三類噪音管制區，一定符合相關法令規定，會持續和當地居民溝通。

陳姓市民說，警方執意在交通大隊旁違規拖吊保管場，興建長槍射擊場於人口稠密的南區住宅區內，居民紛紛感受到生命財產受到威脅，甚至有人聽到消息後，已無法再好好的睡覺。

她表示，警察是人民的保母要保護人民的身家財產安全，但將長槍射擊場設置在人口稠密的住宅區，不僅會帶來附近房價下跌財產縮水；如果遇到戰爭也是被攻擊的基礎設施之一，居民一定會誓死捍衛，拒絕長槍射擊場的設置。

台南市警察局訓練科說，長槍靶場為三面鋼筋水泥無開窗建築，出入口為隔音防爆門及防彈玻璃，靶場建置將依據「警察常年訓練室內靶場設置管理規定」規劃設計，靶機周圍使用膠塊式地面阻彈設施，含阻彈膠磚塊、膠簾、背彈牆鋼板、靶機前方約20公尺鋪設鋼板，彈頭無穿透牆壁可能，確保安全無虞。

警方說，訓練中心建置地點屬「機關用地」，歸類為第三類噪音管制區；依據「噪音管制區劃定作業準則」第6條，第三類噪音管制區日間均能音量為65分貝（約一般人正常談話分貝數-60分貝），建置規劃為55分貝以下，如興建靶場一定符合法令規定。並將舉辦說明會，向當地民眾加強溝通化解虞慮。

據了解，台南市警察局為精實員警常年訓練，將新建室內多功能靶場及綜合體技館，該訓練中心1樓停車場可作為組合警力訓練場地。2樓為室內長槍靶場、3樓為會議室及體技館，已爭取中央核撥5億6921萬多元經費。

台南市警察局計畫在南區鯤鯓路違規拖吊保管場，新建室內多功能靶場及綜合體技館，但附近居民憂心設置長槍靶場會有安全疑慮和噪音問題，強烈反對。記者黃宣翰／攝影
台南市警察局計畫在南區鯤鯓路違規拖吊保管場，新建室內多功能靶場及綜合體技館，但附近居民憂心設置長槍靶場會有安全疑慮和噪音問題，強烈反對。記者黃宣翰／攝影

台南 噪音 警察

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