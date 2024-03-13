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影／北巿男不爽樓上鄰居傳噪音…持2板手猛毆頭 狂追350公尺繼續打

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

64歲廖姓男子懷疑樓上66歲鄰居許姓男子，持續性製造噪音，今年1月間，涉持2把板手追打許男猛毆頭部，許男頭破血流，奔跑約350公尺躲進早餐店，廖男竟追趕至早餐店再度多次攻擊頭部。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌起訴廖男。

起訴指出，今年1月16日上午7時許，廖男不滿許男疑製造噪音，影響他的生活作息，惱怒持2把板手，趁許男從北市內湖區某公寓2樓住處出門上班，朝許男頭部猛力毆打多次，許男驚嚇拔腿狂奔，衝出公寓，許的太太見狀幫忙脫困。

許男狂跑約350公尺，躲藏到麗山街一家早餐店，沒想到，廖男竟追到早餐店，涉嫌再度拿著板手，多次攻擊猛敲許男頭部。內湖港墘派出所獲報，立刻派員到場，許男明顯頭破血流，頭髮上沾上鮮血，隨即將動手打人的廖男依法送辦。

許男經送醫急救，頭部、頭皮有5處撕裂傷，右臉挫傷局部腫脹等傷勢。廖男則供稱，有持板手打人，但沒有殺人故意。士檢檢察官依早餐店目擊者證詞、監視器畫面、診斷證明書等，認定廖男犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廖男懷疑鄰居許男持續性製造噪音，涉嫌持2把板手追打許男頭部，遭依殺人未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

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