打球「手腳不乾淨」 他在橋下籃球場偷球友包包...得手5次

伍姓男子喜歡打籃球卻手腳不乾淨，總趁球友還在打球時，偷走放在場邊的隨身包包離去，他在北市中正區新生高架橋下籃球場頻繁犯案，自去年底至上月中，短短3個月內得手5次共約1萬多元。轄區警方獲悉，上月底持票將人拘提到案，他坦承犯行，被依竊盜罪嫌送辦。

中正一警方調查，伍姓男子（30歲）是籃球愛好者，總是隻身一人去打籃球，自去年12月起頻繁在中正新生高架橋下籃球場出沒，每次都是隨機跟球友鬥牛，運動約2至3小時，挑準球友還在場上打球之際，順手拿走球友場邊背包後離去，前後以相同手法竊取得手5次，不法所得約1萬多元。

警方獲報，先在籃球場周邊張貼公告，向民眾宣導應隨時留意自身物品，並調閱監視器偵辦，比對多次犯案影像確認均是伍男所為，向台北地檢署聲請拘票，上月24日鎖定伍男正在新北市蘆洲區三民路上的一座籃球場拘提到案。他警詢時坦承犯行，稱有債務才會下手行竊。

中正一警方呼籲，民眾從事各類運動時，應盡量避免攜帶貴重物品，如有攜帶應隨身保管，避免宵小之徒趁機順手牽羊，警方會加強球場周邊巡查守望，維護轄區治安。