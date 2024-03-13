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影／烏龍！三峽山區賞螢火蟲驚見「溶屍」四肢反綁 警追查主角曾上電視

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有民眾昨晚在新北市三峽區成福山區發現一具「全裸溶屍」，轄區三峽警方獲報不敢大意，立即調派大批警力前往，連分局長、副分局長、偵查隊長也都到場勘驗。孰料，經鑑識人員採證及訪查周邊住戶，發現這具「溶屍」身分很不一樣，原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。

據了解，家住淡水的民眾，昨天晚上6時許，一家人前往新北市三峽區安坑路要觀賞螢火蟲，不料，他們走到成福山區一處河溪旁，卻驚見有一具「無名乾屍」被丟棄在旁。一家人被嚇到沒人賞螢火蟲興致，趕緊打電話通報警方。

三峽警方獲報不敢大意，趕緊調派警力前往，只見員警開車行經蜿蜒山路，在下車步行挺進到溪邊，沿路用手電筒照路前往花了40分鐘才抵達「命案現場」。果然發現一堆從河床打撈上岸的垃圾中發現，一具被火燒灼的乾溶屍，不但有頭顱、身軀、骨盤及四肢都被反綁，屍體身上還有多處黑色穿刺傷，認為案情不單純，為求慎重，同步通報新北市警局鑑識中心支援。

警方於周邊訪查，最後根據清潔隊員所提供資料，及鑑識巡官陳偉曦檢視屍體雖然擬真但並不是真人體，加上周邊散落的證物袋、刑案卷宗，認定溶屍應是劇組丟棄的道具，眾人才鬆了口氣，宣布破案。

警方查出，該丟棄的溶屍，疑似是「誰是被害者」的劇組所丟棄，該劇由演員張孝全、許瑋甯、王識賢領銜主演，該劇拍攝地點遍及台北市、新北市、宜蘭跟基隆市。其中為了呈現劇中平霖市警局，劇組還特別在中和警分局搭景拍攝，為求呈現真實的解剖場面，還到北市第二殯儀館拍攝解剖屍體鏡頭。

「誰是被害者」全劇題材涉及性別平權、勞工權益、精神疾病等社會議題，劇情描述一名患有亞斯伯格症的鑑識人員在發現自己女兒牽涉命案後，跟社會記者一同追查由這宗案件引發的連續遺願命案，並從中學會理解自己和他人痛苦，2020年4月30日在Netflix上線，沒想到劇已下檔，又因「溶屍案」成為新話題。

三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，鑑識巡官陳偉曦突破盲點，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，鑑識巡官陳偉曦突破盲點，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方昨晚受理一件溶屍案，經調查原來是懸疑推理電視劇所使用的道具，化解一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝

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