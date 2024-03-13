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高雄追查林園女棄嬰命案 360度新環景新設備助勘查

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市林園區今天傳出女棄嬰命案，警方追查，嬰屍疑在昨晚至今天上午，剛遭遺棄山林果園。警方因應國民法官法，勘查案發地，新配備登場，以360度環景錄攝影機，盼讓棄屍現場真實呈現。

據了解，今天上午9時10分許，高雄市1名果農到林園區清水岩路巡果園，發現有1包袋子丟在靠路邊的果園內，他以為有人亂丟垃圾，撿拾袋子，才發現有血水，打開袋子才驚見嬰屍。

果農立即向警方報案，說他昨天下午5時許還來過果園，並沒看到裝嬰屍的袋子，直到今天上午9時才果園，才發現袋子。

警方勘查案發地，女嬰遭棄屍的地點距離附近西如寺、圓滿園會館約僅200公尺左右，正在路邊果園內，嬰屍臍帶剛剪下，還留有臍帶，研判是剛分娩出生的女嬰，已經死亡多時。

警方鑑識人員為真實記錄棄屍現場，去年購置的Rogy360度環景錄攝影直播相機首次登場。據員警透露，由於重大刑案，將來可能是國民法官法承審案件，警方須向國民法官說明現場勘查內容，這個新配備正可真實記錄現場狀況。

這套6鏡頭環景錄攝影直播相機由達標智源科技公司研發，業者去年在高雄展覽館展示這套設備，獲市長陳其邁青睞，高雄警方認為有助刑案現場勘查，才購置這套新配備。

高雄林園傳女棄嬰命案，警方新配備「環景錄攝影直播相機」登場。圖／讀者提供
高雄林園傳女棄嬰命案，警方新配備「環景錄攝影直播相機」登場。圖／讀者提供
高雄林園傳女棄嬰命案，警方研判女嬰屍在昨晚至今天上午之間遭丟棄果園。圖／讀者提供
高雄林園傳女棄嬰命案，警方研判女嬰屍在昨晚至今天上午之間遭丟棄果園。圖／讀者提供
高雄林園傳女棄嬰命案，警方新配備「環景錄攝影直播相機」登場。圖／讀者提供
高雄林園傳女棄嬰命案，警方新配備「環景錄攝影直播相機」登場。圖／讀者提供

國民法官 嬰屍 棄屍 警察

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