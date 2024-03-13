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自私！愛犬走失排水溝 竟要家畜所人員深夜吊蚵籃下水救狗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車，要求救援人員踩進蚵籃下水救狗。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車，要求救援人員踩進蚵籃下水救狗。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣家畜疾病防治所日前獲報，稱有流浪狗受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車要求救援人員下水救援，救援人員站在蚵籃裡搖搖晃晃，連補犬網都拿不穩，幸最後將犬隻救起，事後家畜所查證，該浪犬是通報人飼養家犬，所長林珮如昨在臉書譴責，引起強烈憤慨。

家畜所長林珮如說，上周有民眾通報浪犬受困排水溝，當晚天色昏暗，視線不良，以捕犬桿測試水深不可測，雖犬隻無立即危險，但通報人堅決不同意隔天早上再救援，還叫來吊蚵車，要同仁站進籃子、吊掛下水，搖搖晃晃捕犬網都拿不穩，連吊蚵車司機都覺得危險。

林珮如表示，家畜所同仁相當認真負責，遇浪犬受困一定評估天候條件、傾力救助，但事後查證發現，硬要救援人員冒著生命危險救援的狗，竟然是通報人自己家養的狗，家犬貓應自行處理，一切以人命為優先，提醒民眾切勿罔顧人命、濫用公務資源。

據了解，被救援的白色犬隻疑是通報人飼養家犬，因為被煙火聲音嚇到逃竄，跑離家後就未歸，直到上周發現通報救援後，才從大排水溝救起被平安帶回家，另還有一隻黃色犬隻也因未繫繩，被煙火嚇跑，目前仍未找到。

網友表示，「太可惡了...不把別人的安全當一回事呢...」、「讓他自己下去救看看」、「自己有工具，又有愛心，那就自己下去救吧！別人的孩子死不完！」「人員安全最重要」、「自己家的狗不繫繩 ，愛放養，走丟了，就自己下去抓回來啊！」

嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，事後查證是民眾飼養家犬。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，事後查證是民眾飼養家犬。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車，要求救援人員踩進蚵籃下水救狗。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車，要求救援人員踩進蚵籃下水救狗。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，雖未有立即危險，但通報人不同意隔天早上再救援。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石鄉日前傳有浪犬受困大排水溝，雖未有立即危險，但通報人不同意隔天早上再救援。記者黃于凡／翻攝

嘉義 排水溝 狗狗

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