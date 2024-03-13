新北第三方警政跨出公部門 與企業、社區合作打擊犯罪

新北市早年以第三方警政概念，成立公安聯合稽查小組，納入工務、消防、經發局等單位，針對治安疑慮處所採斷水電、拆違建方式，杜絕犯罪滋生。新北市警察局長廖訓誠今市政會議表示，目前合作對象已從公部門，跨入民間私部門、企業與社區，如與建案工地、KTV和土資場監視影像系統連線，透過醫療機構加速長者指紋建檔，並與社區、超商成立犯罪通報平台，運用民力守護更多市民。

市長侯友宜在會中指出，「虐童事件零容忍」，應該要反思檢討怎麼讓孩子更安全，不只有社會局志工，還要各局處通力合作，除了傷痛以外，更要想怎麼做得更好。

廖訓誠指出，犯罪集團常依附各類行業及場所獲取利益，除針對犯罪行為採取刑事作法，第三方警政就是透過「行政干預」手段雙管齊下，讓提供犯罪者場所、間接參與犯罪者也要負起責任，達到淨化治安目的。

先前蘆洲區信義路巷內一處鐵皮屋遭警方查獲毒品案，該犯嫌將鐵皮屋作為販毒場所，公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，強制拆除鐵皮屋。新北市從2011年至2023年底總計拆除及斷電480處。

廖訓誠說，將府內公部門合作觸角延伸到府外機關，甚至是民間企業和社區，運用民力強化治安打擊面與防護網。市警局擴大媒合監視器影像，如建案工地、KTV與土資場監視系統與警察局雲段系統連線，目前在新莊、淡水、林口與瑞芳都已經有建置28監視器。

另警局也和長照、醫療機構合作，將失智長者指紋快速建檔；為預防酒駕，也調查酒駕飲酒處所等方式；校園安全，則與校園保全與校安人員建置聯繫平台，希望藉由他們長期與敏銳觀察力，及時守護學生日常，預防犯罪。

侯友宜表示，新北市有7000多名警力，但新北400萬人口加上50萬常住人口，警方一肩扛起治安、交通與為民服務，貢獻非常大。

「警力有限、民力無限」侯友宜說，不只市府人員，市民朋友發現蛛絲馬跡都可以隨時通報， 新北犯罪率逐年下降，但犯罪不可能完全消滅，好還要更好，打擊犯罪絕不手軟，也要給婦幼安心、安全、安康的保護。