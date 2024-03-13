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影／不忍了！高楠公路水泥車狠逼車 騎士怒貼影片公審
北高雄工廠林立，高楠公路上常有大型車高速行駛，昨天下午2時許，有騎士行經高楠公路799巷時，發現水泥預拌車自快車道轉駛慢車道，一路超車蠻橫行駛，讓他騎在前方相當不安，事後將行車記錄器影像貼在網路媒體平台引發熱議，楠梓分局表示，將依影像開罰。
警方指出，影片拍攝位置在楠梓區高楠公路799號至屏山巷，該輛水泥預拌混凝土車先是從楠梓區快車轉向慢車道，之後又從慢車道轉入機車道，還連續超越一輛轎車及工程車。
有民眾表示，該路段是設有快、慢車道分隔線的慢車道，時速不得超過40公里，因車輛在速度快超車時，容易因行車間隔距離不好掌握易生事故；警方呼籲，民眾超車時，應先鳴喇叭及打方向燈提醒前車，避免措手不及發生擦撞。
經檢視影片，警方說明，該水泥車於超車前未打方向燈，未保持適當間隔，依道路交通管理處罰條例舉發，可分處最重3600元及2400元，另關於車輛不當超車情形，楠梓警分局規劃於易肇事路段加強違規取締外，更加強宣導民眾超車應遵守規定。
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